(Di domenica 30 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 32esima giornata di Serie A:delladeltra, valido per la 32esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.DEL

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo Stadio Zini,e Verona si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...... 16' Tomori (che era diffidato e salterà la), 24' Matic (che era diffidato e salterà il Monza), 71' Ibanez, 75' Krunic, 83' Cristante. Roma - Milan, i casi da. Questi gli episodi ...Fiorentina -, i casi da. Fiorentina -, Bergonzi promuove Marinelli . Fiorentina -, i precedenti tra le due squadre. Marinelli, maresciallo dell'esercito ...

Moviola Cremonese-Verona: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Verona, incontro valido per la 32ª giornata di Serie A. CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Aiwu, Vasquez, Valeri; Pickel, Castegnetti, ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra Cremonese e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Zini, Cremonese e Verona si affrontano nel match valido per la 3 ...