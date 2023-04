(Di domenica 30 aprile 2023) L’esercito arriva alla spicciolata verso il tramonto. Uno scalpiccio sul selciato che neanche ci fai caso. Il borgo riposa ancora, i bambini giocano per strada, i vecchi fumano al fresco, le donne a gruppi si fermano a chiacchierare davanti alle botteghe. L’orda aumenta alle prime ombresera e, come acqua fangosa tracimata da un fiume in piena, invade i vicoli medioevali. I Barbari arrancano sui sampietrini trascinando carri e carretti cigolanti. Emettono ululati rabbiosi, a volte intonano canti di guerra in lingue sconosciute. Invadono la città, la saccheggiano, disseminano ledi sporcizia, defecano negli androni. Poi, quando è buio fatto, l’esercito si ricompatta nelle piazze. Le occupa rumorosamente con tende da campo. Si ammucchia sulle panche intorno alle bettole. Vengono serviti birra ...

...il tragico terremoto del 1980 ha portato alla luce un patrimonio archeologico di matricedi ... e con una rievocazione della celebreischitana degli anni 60 e 70. Gli stessi giardini hanno ......il tragico terremoto del 1980 ha portato alla luce un patrimonio archeologico di matricedi ... e con una rievocazione della celebreischitana degli anni 60 e 70. Gli stessi giardini hanno ...Spiagge d'incanto anche nell'isola tropicale di Catalina , a sud - ovest del porto di La, ... Le località dellaIn Repubblica Dominicana laè un tutt'uno con la vita da spiaggia, ...

Movida romana, ovvero le invasioni barbariche per le strade della Suburra Il Fatto Quotidiano

Spiagge da sogno, la natura selvaggia e rigogliosa del nord, e gli idilli dai classici colori caraibici del sud, dove spunta la capitale culturale del nuovo mondo: Santo Domingo. La Repubblica Dominic ...Una piazza per ogni municipio per animare le notti dell’ estate romana 2023. Torna, per la seconda edizione, “L’isola che non c’era”, iniziativa dedicata agli under 35 e che coinvolgerà, questa estate ...