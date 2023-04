MotoGp Spagna | strepitoso Bagnaia | vince davanti alle Ktm e torna in testa al Mondiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Peccoè semplicemente perfetto.il Gran Premio dicon manico e pazienza, tenendo dietro la Ktm di un velocissimo Brad Binder e quella del suo compagno di team Jack Miller. È lo stesso podio della gara sprint di sabato, ma sulla lunghezza della garasa aspettare e poi colpire con il sorpasso decisivo nel finale. Binder resta attaccato alla Ducati fino all’ultima staccata, ma deve arrendersi., complice la caduta di Marco Bezzecchi, con la vittoriaanche inalla classifica. Ad oggi, sembra non avere rivali per la corsa al bis iridato. Come durante la sprint race di sabato, anche il Gran Premio è stato interrotto al primo giro per una caduta in curva due. Coinvolti Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi ...