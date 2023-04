MotoGp Spagna | Bagnaia trionfa a Jerez davanti a Binder e Miller

Così Francesco Bagnaia dopo la vittoria nel Gp di, seconda stagionale, che lo porta in testa al Mondialecon 87 punti, scavalcando di 22 Marco Bezzecchi. "Sono molto contento. Il ...Francesco 'Pecco' Bagnaia si lascia alle spalle le cadute negli ultimi due Gp di Argentina e Austin trionfando nel Gp dia Jerez de la Frontera. Il piemontese, in sella alla Ducati, si impone davanti alle Ktm del sudafricano Brad Binder e dell'australiano Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati ...GP2023 la classifica finale Come ieri la corsa è iniziata con una bandiera rossa immediata per un incidente in Curva - 2 nel quale ha avuto la peggio Miguel Oliveira, falciato da Fabio ...

LIVE MotoGP Spagna: la diretta da Jerez della classe regina La Gazzetta dello Sport

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 e torna in vetta alla classifica generale, sfruttando anche la caduta di Marco Bezzecchi. Sul tracciat ...Dopo la vittoria di Rins ad Austin, torna oggi la MotoGP con la gara del GP di Spagna a Jerez, quarto appuntamento del Motomondiale 2023. Orario della partenza alle 15:00, alle 12:00 la… Leggi ...