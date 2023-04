MotoGp Spagna | Bagnaia trionfa a Jerez davanti a Binder e Miller

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’si lascia alle spalle le cadute negli ultimi due Gp di Argentina e Austinndo nel Gp dide la Frontera. Il piemontese, in sella alla Ducati, si imponealle Ktm del sudafricano Brade dell’australiano Jack. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia alle spalle il connazionale dell’Aprilia Aleix Espargaro e Luca Marini con la Ducati del team VR46.torna anche in vetta alla classifica mondiale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Paura al via del GP di: Quartararo ha perso il controllo della sua moto e ha travolto Miguel Oliveira. Il francese è tornato ai box zoppicante e ha preso parte alla gara dopo la ripartenza (con long lap penalty), il ...

MotoGP Gp Jerez KTM - Dani Pedrosa ha chiuso il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione. Il pilota di Sabadell, in pista come Wild card per KTM, dopo aver chius ...