MotoGP Spagna 2023 | Bagnaia | “Il progresso migliore di sempre Sono molto felice”

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la vittoria nel Gran Premio didi, Peccoha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “, ildi questa settimana è stato ildi. Venerdì avevo qualche problema di feeling anteriore, ieri è andata meglio, oggi è andata benissimo. Ho gestito al meglio le gomme. Le condizioni erano difficili, alla fine finire primo oggi è stato davvero bellissimo”. Queste invece le parole di Pedrosa, leggenda tornata in pista questo weekend solo per il suo GP di casa e che ha chiuso settimo: “E’ stata una bella gara,difficile, più di quella di ieri.contento di finire il week-end così. Abbiamo fatto un bel lavoro, ...

JEREZ DE LA FRONTERA () - Il campione del mondo Francesco Bagnaia, in sella alla sua Ducati, ha vinto il Gran Premio di, classe. Sul circuito di Jerez, il pilota piemontese ha superato in volata il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo a 221 millesimi, con cui ha duellato sino alla fine. Terzo l'altro ...La Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio didisul circuito di Jerez. Il pilota piemontese ha preceduto le due Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia alle ...Pecco Bagnaia conquista il Gp die si riporta in testa alla classifica generale staccando Marco Bezzecchi di 22 punti. Il pilota della Ducati con una gara in rimonta ha superato le Ktm di Brad Binder, vincitore della gara ...

A completare il podio l'altra Ktm con Miller. Come era accaduto ieri nella Sprint Race a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto round del Mondiale 2023 di MotoGP, anche il via del GP sul ...La gara della domenica si preannuncia combattuta con le KTM pronte a ripetere gli ottimi risultati fin qui raggiunti, Aprilia per provare a ...