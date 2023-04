MotoGP | risultati e classifica warm-up GP Spagna 2023 | Quartararo il migliore | Bezzecchi quarto avanti a Bagnaia

(Di domenica 30 aprile 2023) Uno squillo di Fabionel-up del GP dia Jerez de la Frontera. Il tempoè stato firmato da Fabioin Yamaha, che riscatta così la brutta prova della sprint race della giornata di ieri, dove è arrivato soltanto dodicesimo. Tempo un po’ nuvoloso, differente rispetto a quanto affronteranno i piloti in gara.ha fermato il cronometro in 1.37.13,a Brad Binder (KTM) in 1’37.399 e Jorge Martin (Ducati) in 1’37.399. Marco(1’37.485) precede Francescodi 52 millesimi, mentre Fabio Di Giannantonio9 è nono. Sedicesimo Luca Marini, diciassettesimo Franco Morbidelli.-UP GP ...

GP JEREZ: IDEL WARM UPUn weekend disastroso Fabio Quartararo è arrivato a Jerez de la Frontera fiducioso di poter replicare gli ottimiottenuti sul tracciato andaluso da quando corre in. Su sei gare nella classe regina aveva infatti raccolto quattro pole position, colto due vittorie, tra cui la sua prima in assoluto ...della Sprint Race 2023 SPANISH, JEREZ - SPRINT RACE RESULTS POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF 1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 18m 7.055s 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo

Uno squillo di Fabio Quartararo nel warm-up del GP di Spagna a Jerez de la Frontera. Il tempo migliore è stato firmato da Fabio Quartararo in Yamaha, che riscatta così la brutta prova della sprint rac ...Alle 15 la gara della top class, con l'Aprilia di Aleix Espargaró in pole position: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW ...