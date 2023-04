MotoGP | Jack Miller | “Gara divertentissima | contento di averne fatto parte”

(Di domenica 30 aprile 2023) Il bis di. Dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race l’australiano è salito sul gradino più basso del podio anche nellatradizionale del GP di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2023 di. Un weekend davvero perfetto per il pilota australiano che, nella giornata odierna, ha ottenuto un ritardo di +1.119 rispetto al vincitore Pecco Bagnaia. In virtù dei risultati raggiunti in quel di Jerez il nativo di Townsville in sella alla KTM ha inoltre guadagnato il quarto posto nella classifica piloti con 49 punti, piazzandosi ale spalle del compagno di squadra Brad Binder. Non poteva dunque che essere estremamente soddisdunquea fine: “È stata lunga anche oggi, soprattutto con la bandiera rossa. Siamo ripartiti, abbiamo ...

La Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Spagna disul circuito di Jerez. Il pilota piemontese ha preceduto le due Ktm di Brad Binder eMiller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin

In una gara interrotta con bandiera rossa e al primo giro per un brutto incidente tra Bezzecchi, Quartararo ed Oliveira (con quest'ultimo che non ha potuto ...