MotoGP | GP Spagna 2023 | Bagnaia favorito per la vittoria a Jerez | ma in tanti possono ambire al podio

(Di domenica 30 aprile 2023) Archiviata una Sprint Race estremamente intensa ed interessante, quest’oggi ade la Frontera va in scena il Gran Premio di, valevole per il quarto appuntamento stagionale del Mondiale. Fari puntati sul campione del mondo in carica Francesco, reduce da due pesanti cadute consecutive in gara tra Termas de Rio Hondo e Austin. Pecco è probabilmente il veroper lanella corsa sulla lunga distanza, grazie ad una gestione degli pneumatici efficace e ad una notevole costanza di rendimento che potrebbe favorirlo soprattutto nel caso di un primo giro positivo, partendo dalla quinta posizione in griglia. Tra i suoi avversari più temibili ci sono sicuramente le KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller, grandi protagonisti del ...

Lowes in pole in Moto2, Oncu in pole in Moto3 e Fenati 4° Brad Binder vince la gara sprint del Gp di. Il sudafricano della Ktm si impone a Francesco 'Pecco' Bagnaia che, con la migliore delle Ducati, si lascia alle sue spalle l'australiano Jack Miller (Ktm) e lo spagnolo Jorge Martin (Ducati). ...... tornato a correre ina quasi 38 anni. Male Quartararo. Ecco le pagelle di Paolo Beltramo della gara Sprint di Jerez. Domenica gara alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sporte streaming su ...Domani il Gran Premio diin diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW LA GRIGLIA DI PARTENZA 1) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) 65 punti 2) FRANCESCO ...

MotoGP Spagna, Binder è una furia nella Sprint. Sul podio Bagnaia e Miller La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il warm-up e il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati ...Oggi, domenica 30 aprile, assisteremo al quarto appuntamento del Motomondiale 2023. Sulla pista di Jerez de la Frontera, in Spagna, lo spettacolo non mancherà di certo su una dei tracciati più noti ag ...