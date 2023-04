MotoGP | Francesco Bagnaia vince da campione a Jerez! Duello palpitante con Binder | out Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023)ha vinto alla grande il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2023 di. Sul circuito iberico, Pecco ha ottenuto il secondo successo stagionale (13ª vittoria in top-class), a precedere le due KTM del sudafricano Brad(+0.221) e l’australiano Jack Miller (+1.119). A completare la top-5 troviamo gli spagnoli Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.942 e Aleix Espargaro (Aprilia) a 4.760. Una corsa molto intensa, con la bandiera rossa al primo giro e Miguel Oliveira out per essere stato centrato da Fabio Quartararo, che poi ha finito decimo, dovendo scontare in due circostanze il long lap penalty discutibile. Con questi risultati,si è portato al comando della classifica generale con 87 punti, avendo un margine di 22 lunghezze su, caduto nelle ...