MotoGP | Davide Tardozzi | “Non capisco le penalità a Bagnaia | Quartararo e a Morbidelli Pecco ha vinto da numero uno!”

(Di domenica 30 aprile 2023) La vittoria della Ducati e di Francescoa Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica aveva voglia di tornare alla vittoria, dopo il sigillo nel primo round del Mondiale 2023 dia Portimao (Portogallo).l’ha fatto con una gara decisamente di livello a Jerez de la Frontera (Spagna), riuscendo a piegare la resistenze delle fortissime KTM del sudafricano Brad Binder e dell’australiano Jack Miller. Un GP convulso, sospeso nel primo giro come era già accaduto ieri nella Sprint Race. L’incidente che ha visto coinvolti Fabioe Miguel Oliveira, con quest’ultimo impossibilitato a ripresentarsi in griglia per una spalla lussata, ha creato ulteriori varabili, dal momento cheha dovuto scontare unaper l’entrata su Oliveira. Un long lap ...

... completando 10 giri a Misano sotto lo sguardo vigile diTardozzi e del collaudatore Michele ... Giovedì era arrivato anche il via libera dai medici della, che avevano dichiarato 'fit' il #...Come ha dettoTardozzi, team manager della Rossa, "ha troppo dolore". Bastianini era sceso in pista per le prime due libere del Gp di Spagna, girando lento e chiudendo in fondo alla classifica ...A dare la notizia è stato il manager del Ducati Lenovo Team,Tardozzi , che ai microfoni di Sky ha confermato il ritiro di Enea: '' Ha detto che dopo un paio di giri sente troppo dolore, così ...

La vittoria della Ducati e di Francesco Bagnaia a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica aveva voglia di tornare alla vittoria, dopo il sigillo nel primo round del Mondiale 2023 di Moto ...Il team manager critica la gestione del Panel di MotoGP, anche per le decisioni prese su Quartararo e Morbidelli ...