MotoGp | Bagnaia vince a Jerez e riconquista la vetta del Mondiale Dietro di lui Binner e Miller | caduta per Bezzecchi

torna anche in vetta alla classifica mondiale.La Ducati del campione del mondo in carica Francescoha vinto il Gran Premio di Spagna disul circuito di Jerez. Il pilota piemontese ha preceduto le due Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac ...JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Il campione del mondo Francesco, in sella alla sua Ducati, ha vinto il Gran Premio di Spagna, classe. Sul circuito di Jerez, il pilota piemontese ha superato in volata il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo a 221 ...

MotoGP, risultati e highlights GP Spagna: Bagnaia vince a Jerez. Out Bezzecchi Sky Sport

Bagnaia racconta gli ultimi giri furiosi di Jerez, quando è riuscito a superare Binder e a vincere il GP: "Avevo deciso di andarlo a prendere, ma vedevo che c’era bisogno di uno scatto in più. Ho dato ...Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Spagna 2023: super voti per i piloti a podio: Bagnaia, Binder e Miller. Bocciati Bezzecchi, Rins e Mir. E ...