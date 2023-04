MotoGP | a Jerez Bagnaia torna alla vittoria | battute le KTM

Pecco Bagnaia conquista il Gp di Spagna e si riporta in testa alla classifica generale staccando Marco Bezzecchi di 22 punti. Il pilota della Ducati con una gara in rimonta ha superato le Ktm di Brad ...- Il Gran Premio di Spagna , valido come quarta tappa del mondiale 2023 di, ha visto trionfare Francesco Bagnaia ...Una grande rimonta culminata con due grandi sorpassi e una cavalcata trionfale negli ultimi giri. Capolavoro di Francesco Bagnaia che con la sua Ducati vince il Gran Premio di Spagna di. Dopo il grande spavento per la caduta iniziale di Quartararo e soprattutto di Oliveira portato al centro medico, nella seconda ripartenza le Ktm di Binder e Miller hanno preso la ...

Straordinario Pecco Bagnaia! Il campione del mondo va oltre anche alla penalità e vince di forza il GP di Spagna a Jerez de la Frontera bruciando Brad Binder nel finale e torna in testa al Mondiale ...JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Francesco Bagnaia, in sella alla sua Ducati, ha vinto il Gran Premio di Spagna, classe MotoGP. Sul circuito di Jerez, il pilota ...