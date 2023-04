Motocross | Jeffrey Herlings monopolizza gara-2 di MXGP in Portogallo | ottavo Guadagnini

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023)vince-2 del GP deldella classedi. Splendido successo dell’olandese che batte Ruben Fernandez e Romain Febvre e vince anche il gran premio, dopo il terzo posto di-1. Fernandez è quello che parte meglio dai blocchi e si mette a comandare ladavanti a Jeremy Seewer. Chi invece è in difficoltà è Jorge Prado che, come sovente accade, dopo una grande-1 si eclissa nella seconda manche per un vistoso calo fisico: lo spagnolo, dopo aver vinto la prima prova, concluderà la seconda solo in sesta posizione.sale di colpi giro dopo giro, comincia a far segnare diversi giri record, prima supera Seewer e poi effettua un sorpasso da urlo all’interno per superare ...