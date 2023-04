Moto3 | risultati ed ordine d’arrivo GP Spagna 2023 | Ortolà concede il bis

Deniz Oncu del team Ajo KTM partirà dalla pole position nel GP di Spagna della; in prima fila ... Questa la griglia di partenza, sulla base deimaturati in qualifica: PRIMA FILA . 1. ...Deniz Oncu si prende la quinta pole position in. Il turco è tra i piloti più esperti in pista, ma finora ha raccolto poco o nulla in questa stagione. Domenica avrà la possibilità di rilanciarsi in un mondiale che per ora lo vede tredicesimo, ...delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2023 , prove del Motomondiale di. Sul circuito di Jerez la pole position è andata a Deniz Oncu , che guiderà domani ...

Moto3, risultati P1 GP Spagna 2023: Deniz Oncu impressiona, Farioli e Migno in top 14 OA Sport

Moto3 Gp Jerez de La Frontera Gara – Dopo una gara combattutissima, Ivan Ortolà si aggiudica il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2023 classe Moto3. Il pilota del team MTa partito ...Il pilota spagnolo bissa il successo americano chiudendo il GP di casa davanti ad Alonso e Masia. Holgado 6°, ma resta leader ...