Moto3 | Ivan Ortolà bissa la vittoria di Austin e trionfa a Jerez Sul podio anche Alonso e Masià

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo essersi sbloccato adcon la primain carriera nel Motomondiale,ci prende gusto e si aggiudica il secondo successo consecutivo imponendosi ade la Frontera nel Gran Premio di Spagna 2023, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale. Il diciottenne iberico del team Angeluss MTA ha fatto la differenza nell’ultimo giro dopo un’ottima gestione di gara, effettuando il sorpasso decisivo nel T3 per poi difendersi alla staccata di curva 13. Seconda piazza e primoinper il giovanissimo colombiano classe 2006 David(GasGas), protagonista di una rimonta splendida dalla sesta fila in griglia, mentre il padrone di casa spagnolo Jaumeha chiuso in ...