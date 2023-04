Moto2 | Sam Lowes vince a Jerez de la Frontera davanti a Pedro Acosta 4° Tony Arbolino

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la pole-position di ieri, la vittoria in gara. Un weekend speciale per Sam(Elf Marc VDS Racing Team). Il centauro britannico si è imposto nel GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2023 di, a precedere i due spagnoli(Red Bull KTM Ajo) +2.841 e Alonso Lopez (CAG Speed Up) +9.618. Niente da fare per(+10.163) e il suo obiettivo podio. Ci ha provato il centauro nostrano ad ambire la top-3, ma il ritmo del lombardo è stato diverso di quello del suo team-mate,. A completare la top-10 troviamo lo spagnolo Aron Canet (+11.056) in quinta piazza sulla Kalex Pons Wegow Los40, il britannico Jake Dixon (Autosolar GasGas Aspar M2) a +11.923, il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team M2) +12.586, l’iberico Albert Arenas ...

... CLASSEAnno Circuito Pilota Naz. 2010 Jerez de la Frontera Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 ...Kallio (Kalex) FIN 2015 Jerez de la Frontera Jonas Folger (Kalex) GER 2016 Jerez de la Frontera...Sul circuito di Jerez è il giorno del Gran Premio di Spagna. Alle 12 scatta la Moto3, con Deniz Oncu in pole. Alle 13:15 sarà il turno dellaconLowes davanti a tutti. Alle 15 il gran finale con la top class. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOWLowes in pole inLowes conquista la pole position del Gp nella classe. Il pilota inglese, in sella a una Kalex ferma i cronometri sul tempo di 1'40″750 precedendo lo spagnolo ...

Moto2 GP Spagna, pole di Lowes. Il primo italiano è Vietti, 7°. Arbolino scatta decimo La Gazzetta dello Sport

Con una prestazione dominante dal primo all'ultimo giro, il poleman Sam Lowes (ELF Marc VDS) ha ottenuto una splendida vittoria sul tortuoso circuito di ...Dopo la pole-position di ieri, la vittoria in gara. Un weekend speciale per Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team). Il centauro britannico si è imposto nel GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2023 d ...