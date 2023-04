Moto Gp Spagna | Bagnaia primo davanti a Binder e Miller

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023)sulla Ducati diventa padrone anche del Gp di Jerez, in. Mette dietro la Ktm di. Entrambi i piloti hanno condotto una buona gare per tutto il Gp, poi però è salito in cattedra l’italiano. Il sorpasso decisivo sua 4 giri dal termine suggella una gara condotta in maniera ottima da, che anche nella difesa della posizione ha saputo farsi rispettare. Con questa vittoria Pecco si porta in vetta alla classifica del mondiale a 87 punti. Bezzecchi scivola al secondo posto con 65 punti a causa di una caduta mentre lottava per entrare nella top 10. Dopo il via quasi subito bandiera rossa. Fabio Quartararo con la sua Yamaha ha perso l’anteriore all’ingresso di curva 2. Era stratto tra Bezzecchi e Oliveira e, il francese, cadendo ha falciato ...