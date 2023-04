Morto M62 | cosa sappiamo sull’orso già condannato a morte con JJ4

L'orsoera uno dei tre orsi in lista per l'abbattimento in quanto considerati "problematici" dal presidente della Provincia di Trento e della Regione autonoma del Trentino - Alto Adige, Maurizio ...Gli animalisti 'Siamo addolorati, scioccati ed estremamente preoccupati per la morte di, uno degli orsi che aveva condannato a morte nei giorni scorsi'. Lo dichiara l'Ente Nazionale Protezione ...L'esame necroscopico chiarirà di che cosa è, un maschio giovane, di circa 4 - 5 anni, incluso nell'elenco dei 'condannati a morte' dal presidente della Provincia autonoma di Trento, ...

Trentino, trovato morto l'orso M62: era tra gli esemplari "problematici" Sky Tg24

È stato trovato morto l’orso M62, fratello di M57, catturato ad Andalo nel 2020, e di F43, morta lo scorso settembre per una per una ...MOLVENO. La carcassa di un orso è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo… Leggi ...