Ancora oggi, resta una delle giornate più famose della storia del tennis. Siamo nel 1993, 30 di aprile:incontra nei quarti di finale del torneo di Amburgo la bulgara Magdalena Maleeva. È avanti per 6 - 4 4 - 3, si cambia campo. Chi sta davanti alla televisione in quel momento non si ...1993 - Durante un cambio di campo al torneo di tennis di Amburgo,viene accoltellata da uno squilibrato sostenitore della rivale Steffi Graf. Lanon giocherà più in tornei per più ...Trent'anni fa ad Amburgo si è di fatto interrotta la folgorante carriera di. Lo sport si è mescolato e confuso con la cronaca criminale a causa del folle gesto di un anonimo cittadino tedesco. Quel giorno Günter Parche lascia l'anonimato nel quale era sempre ...

Monica Seles, 30 anni dopo: l'agguato che cambiò la storia SuperTennis

Ancora oggi, resta una delle giornate più famose della storia del tennis. Siamo nel 1993, 30 di aprile: Monica Seles incontra nei quarti di ...Trent'anni fa ad Amburgo l'operaio tedesco accoltellò la campionessa serba. A causa dello shock Seles rimase lontano dai campi per due anni ...