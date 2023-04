Mondiali Basket 2023 | Il sorteggio dei gironi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 30 aprile 2023) A Manila si è svolto ildella fase finale deiche si terranno per la prima volta, dal 25 agosto al 9 settembre, in tre paesi diversi(Filippine, Giappone Indonesia). L’Italia puo’ ritenersi soddisfatta essendo stata inserita nel girone A con Filippine, Repubblica Domenicana e Angola, avversari molto modesti. Evitati gli spauracchi Stati Uniti e Grecia.: IQuesto il quadro completo deisorteggiati per il MOndiale di: -GRUPPO A: Angola, REpubblica Domenicana, Filippine, Italia –GRUPPO B: Sud Sudan, Serbia, Cina, Porto Rico –GRUPPO C: Stati Uniti, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda –GRUPPO D: Egitto, Messico, Montenegro, ...