Missione di pace in Ucraina e migranti | cosa ha detto il Papa sul volo di ritorno dall’Ungheria

(Di domenica 30 aprile 2023) Città del Vaticano – Unadiin, l’incontro col patriarca Kirill, ma anche gli aiuti concreti che sta facendo la Santa Sede per riportare i bimbi ucraini portati in Russia e un accenno alle sue condizioni di salute. Sulle diFrancesco si concede ai giornalisti che lo hanno accompagnato nella sua tre giorni nel cuore dell’Europa. Tra i temi toccati, anche la restituzione dei frammenti del Partenone alla Grecia e i prossimi Viaggi Apostolici. Di seguito la trascrizione delle parole del Santo Padre così come pubblicata sui madia vaticani: Antal Hubai (Rtl Klub): Qual è la sua esperienza personale degli incontri in Ungheria? Io ho vissuto questa prima esperienza di incontro nel ‘60. Quando tanti ...

