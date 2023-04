Milik sbaglia un rigore ma firma il pari | la Juve riparte con un 1 - 1 a Bologna

(Di domenica 30 aprile 2023) L'ultimo round dell'aprile nero dellasi chiude con il pareggio di: un 1 - 1 che non consente alla squadra di Allegri di superare la Lazio e portarsi in seconda posizione in classifica - ...

L'ultimo round dell'aprile nero della Juve si chiude con il pareggio di Bologna: un 1 - 1 che non consente alla squadra di Allegri di superare la Lazio e portarsi in seconda posizione in classifica - ...E lo fa bene) ALLEGRI 6,5 Che colpa ne ha se Fagiolida due metri E secalcia malissimo il rigore che si procura È merito suo se invece cambia la Juventus. La cambia in meglio. Ma un ...Orsolini dal dischetto (LaPresse) - Calciomercato.itDal dischettoinvece: il polacco sciagurato dagli undici metri, viene ipnotizzato dal connazionale Skorupski. Il portiere del Bologna ...

Diretta Bologna-Juve 1-1: Milik risponde a Orsolini, è parità Corriere dello Sport

All'Dall'Ara la squadra di Allegri non va oltre il pareggio contro gli uomini di Thiago Motta ...La Juve, invece, cerca di lasciare il segno in contropiede e proprio su una ripartenza arriva il penalty poi sbagliato da Milik. Le mezzali della Juve sono seguite da quelle del Bologna, con Milik che ...