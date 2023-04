Milano-Scandicci oggi | A1 volley femminile 2023 | orario gara-2 | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023), domenica 30 aprile alle ore 20.30, si gioca-2 della semifinale dei playoff scudetto della Serie A1 di. Si riparte dall’1-0 per le toscane, in grado di difendere il proprio palazzetto vincendo-1 in maniera più netta di quanto il punteggio di 3-1 possa raccontare. Il secondo appuntamento della serie si terrà invece all’Arena di Monza e per Alessia Orro e compagne sarà imperativo ripartire da quel gioco efficace mostrato solo per brevi sprazzi nel primo match.ha dunque tra le mani il primo “match point” per riuscire a guadagnarsi uno storico accesso alla finale per lo scudetto. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il ...