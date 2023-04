Milano | saluti romani e teste rasate | il ricordo nostalgico della galassia neofascista

Leggi su lastampa

(Di domenica 30 aprile 2023), avambracci che si stringono nel saluto dei gladiatori, bandiere tricolori, giubbotti neri, felpe "Defend Monferrato" e t-shirt del gruppo fasciorock Zetazeroalfa. Nel giorno in cui il presidente del Senato Ignazio La Russa parla degli anni Settanta e delle necessità di una «memoria che vuole arrivare alla pacificazione», ma anche nel primo anniversariomorte di Sergio Ramelli in cui la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni siede come presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, i militanti dell'estrema destra italiana tornano come tutti gli anni in piazza per commemorare lo studente diciannovenne del FronteGioventù morto il 29 aprile del 1975 dopo essere stato ferito in un agguato da un gruppo di Avanguardia operaia. E lo fanno a modo loro. Ovvero con una fiaccolata per le strade ...