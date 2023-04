Milano | parola di poliziotto | ecco perché sono liberi di stuprare

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 aprile 2023) Abbiamo chiesto a Pasquale Alessandro Griesi, segretario della FSP Polizia di Stato eda sempre in strada cosa sta succedendo all’apparato sicurezza: Verità o solo chiacchiere? La sicurezza ama in tutte le grandi città è la base del vivere civile, questo è chiaro ormai a tutti! Partiamo dall’inizio, le forze dell’ordine a partire dalla mia amata Polizia, da tempostate disarmate! Non parlo della pistola d’ordinanza, seguita dallo spray al “peperoncino” seguita dal taser ma di un problema ben più grande che si riassume in poche semplici parole “certezza della pena”! Spesso capita ormai che i delinquenti o chiunque propenso al crimine, un tempo fuggiva dalla polizia per evitare la tanto da noi richiesta certezza della pena; al contrario oggi fuggono da chi ha in mano una telecamera e si riparano (letteralmente) in ...