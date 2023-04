Milanmania | altro torto arbitrale | Mou così è facile Orsato ha permesso alla Roma di picchiare per 90 minuti

(Di domenica 30 aprile 2023) Un pari che, nonostante sia arrivato in extremis evitando la sconfitta, mi lascia un po' di amaro in bocca. Non tanto per la prestazione...

Vorrei però affrontare untema, che purtroppo sta diventando sempre più imbarazzante: quello dello stadio a Milano . Parliamo del progetto ' La Maura ', con il Milan che viste le difficoltà sul ...Vorrei però affrontare untema, che purtroppo sta diventando sempre più imbarazzante: quello dello stadio a Milano . Parliamo del progetto ' La Maura ', con il Milan che viste le difficoltà sul ...

Milanmania: altro torto arbitrale, Mou così è facile. Orsato ha ... Calciomercato.com

Un pari che, nonostante sia arrivato in extremis evitando la sconfitta, mi lascia un po' di amaro in bocca. Non tanto per la prestazione (è stata una brutta partita e il risultato è giusto), quanto pe ...Giornata amara per chi ha il Milan nel cuore. C'è tanta rabbia per il pareggio col Bologna, pesantissimo in termini di classifica, soprattutto per come è arrivato. Perché il fattore determinante non è ...