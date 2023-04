Milan e Inter attente | Bernardo Silva | “Vogliamo la Champions”

...in un colpo solo non soltanto si portano a - 4 da Immobile e compagni ma agganciano Roma ein ... Il tabellino di- Lazio 3 - 1 30' Felipe Anderson (L), 83' Gosens (I), 90' Lautaro Martinez (......posto in classifica Roma ea 57 punti. La Lazio, che era passata in vantaggio, resta al momento seconda a 61 punti, in attesa della Juve impegnata a Bologna. Milano. Il calciatore dell'...... lo racconta il vestito a festa di una città già da tempo decorata con i simboli del terzo scudetto, lo spiega l'incredibile serie di battute a vuoto di avversarie (Lazio,, Juventus, ...

Carragher sentenzia: "Inter e Milan spacciate in caso di finale Champions con il City" Milan News

L' Inter si impone contro la Lazio e torna di forza in zona Champions League sfruttando al meglio il pareggio tra Roma e Milan. La squadra di Inzaghi ha… Leggi ...Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio: La Champions "Ci sono altre due ...