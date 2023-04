Milan | De Ketelaere fatica e sbaglia | quella palla persa…

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilpareggia sul campo della Roma. Una prestazione difficile per i rossoneri: ancora in ombra Charles De

Al 94' Celik strappa il pallone Decon una spallata energica ma regolare in avvio dell'azione che porta Abraham a sbloccare il risultato. Orsato fa bene a far proseguire. Roma -, il ...Charles Deè ormai un caso per il. Contro la Roma il belga ha sprecato l'ennesima occasione La parte negativa della partita delnel pareggio contro la Roma è sicuramente l'ennesima ...Al 49' della ripresa, Roma enon avevano ancora tirato in porta . Ci preparavamo, scrive Luigi Garlando su L a Gazzetta ... Deha perso la palla in un contrasto, Celik è ripartito veloce ...

Calciomercato Milan, De Ketelaere in Premier: conferme sul possibile scambio MilanLive.it

Tantissimi tifosi giallorossi hanno protestato contro il fischietto veneto per la direzione di gara ma soprattutto per l'errore sul pareggio di Saelemaekers ...Ieri pomeriggio all'Olimpico, solo il gol di Saelemaekers ha impedito all'errore di De Ketelaere di risultare fatale per il Milan ...