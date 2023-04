(Di domenica 30 aprile 2023) Ennesima tragedia in mare, in area Sar italiana, quella accaduta a una bambina di 4, mortata dopo essere caduta in mare durante il tentativo di furto del motore del barchino su cui viaggiava con altre 34 persone. Intanto nella giornata di oggi, per alleggerire l'di, 290saranno dislocati in altre zone d'Italia. (SPECIALE

Intanto nella giornata di oggi, per alleggerire l'hotspot di Lampedusa,saranno dislocati in altre zone d'Italia. ( SPECIALE) La ricostruzione dei fatti Un peschereccio ...... passato in Plenaria al Parlamento europeo con 322 voti favorevoli,contrari e 20 astenuti, ...permeabilità dei confini ha portato nei mesi scorsi all'utilizzo della rotta balcanica per ie ......(ECR) che avrebbe introdotto fondi UE per la costruzione di muri per tenere lontani ialle ... L'emendamento, adottato con un margine di 322 voti a, sottolineava la necessità che la ...

Migranti, in 290 lasciano l'hotspot di Lampedusa. Annega bimba di quattro anni Sky Tg24

Manfred Weber, 50 anni, capogruppo del Ppe al parlamento europeo, sembra proprio intenzionato a restituire a Ursula von der Leyen lo sgambetto ...La posizione italiana in Unione Europea sul dossier migranti sembra rafforzarsi ogni giorno di più. Dopo i positivi riscontri registrati in ...