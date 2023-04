Michelle Hunziker | chi è | età | carriera | compagno attuale | Tomaso Trussardi | figlia | foto e Instagram

(Di domenica 30 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà araccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Lei che recentemente è stata protagonista su Canale 5 conImpossible and Friends. La conduttrice si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore e ripercorrerà tutta la sua vita fino alla gioia di essere appena diventata nonna. Chi è: età eYvonneè nata il 24 gennaio 1977 a Lugano sotto il segno dell’acquario, da madre olandese e padre svizzero tedesco e oggi ha 46 anni.ha vissuto in Svizzera fino all’età di 17 anni. Si è diplomata in lingue straniere e ha studiato ...

Prima la mamma,, il 27 marzo, nell'insolito ruolo di "massaggiatrice d'eccezione". Poi l'inseparabile amica, il giorno successivo, sempre al suo fianco, e un quadretto di famiglia ...Aurora Ramazzotti è diventata mamma lo scorso 30 marzo. È passato un mese da quando la figlia diha potuto abbracciare per la prima volta il suo piccolo Cesare Augusto , nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza . Per celebrare un giorno così importante, mamma Aurora ...L'influencer per festeggiare il suo piccolo ha condiviso degli scatti inediti dei giorni prima del ...

È passato un mese dalla nascita di suo figlio Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Per celebrare questo giorno speciale, Aurora ha condiviso su Instagram delle storie in cu ...Oggi, 30 aprile, Cesare Augusto compie un mese. 30 giorni che sono trascorsi velocissimi, 30 giorni in cui la vita di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è cambiata totalmente. Dall'essere in due sono ...