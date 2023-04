Michael J Fox | “Ogni giorno diventa più duro | non arriverò a 80 anni”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 30 aprile 2023)J. Fox sa bene di avere una malattia degenerativa, come è il Morbo di Parkinson, che lo porta a un graduale peggioramento delle sue condizioni e non nasconde quanto la sua quotidianità sia difficile. La diagnosi è arrivata quando aveva solo 29(ne compirà 62 il 9 giugno 2023), ma ha trovato il coraggio di renderlo noto solo nel 1998. L’interprete di Ritorno al Futuro non ha mai perso il suo spirito combattivo, ma è convinto di non avere ancora tanto tempo davanti a sé: “Non si muore di Parkinson, si muore con il Parkinson. Nona 80– ha detto in un’intervista a CBS Sunday Morning, in onda il 30 aprile – Sarò franco: stando sempre più difficile.è più difficile, purtroppo è così. Non si muore di Parkinson, si muore con il ...