Michael J Fox dice che la vita con il Parkinson sta diventando più dura | «Non penso di vivere fino a 80 anni»

Michael J. Fox e il Parkinson: "Non arrivo a 80 anni" Sky Tg24

All'attore la malattia è stata diagnosticata a 29 anni, e oggi ne ha 61 ed è in prima linea per la ricerca: «Non mentirò, sta diventando difficile. È sempre più difficile. Ogni giorno è più dura» ...Peggiorano le condizioni di salute di Michael J. Fox. In un’intervista-verità a Cbs Sunday Morning, l’attore, 61 anni, non ha nascosto che sta diventando sempre più difficile convivere con il Parkinso ...