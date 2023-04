Mi dicono che non vinco Ma Spalletti clamoroso | come fa impazzire Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023)freme: oggi, domenica 30 aprile, potrebbe essere il giorno dello scudetto. Si deve vincere al Maradona con la Salernitana e sperare che la Lazio non batta l'Inter. E mister Luciano, alla vigilia della partita, non nasconde i suoi sentimenti. "Se ripenso ason partito mi emoziono tanto. E domani lo sarò ancora di più. Questa per noi eè una sfida da vincere. C'è emozione e anche un po' di paura di non portarlo a termine. Se dormirò? Di solito dormo poco", ammette. Dunque,aggiunge: "Mi pare che dal 2001 lo scudetto se lo prendono due città, Torino e Milano. E se questo non accadrà dobbiamo ringraziare i giocatori per quello che stanno facendo.mi comporterò? Non so quale potrà essere la reazione a un gol che ci potrà portare la felicità. Al ...