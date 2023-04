Metropolitana di Napoli | linea 1 ferma | «Attivato il freno di emergenza»

La linea 1 delladiè presa d'assalto da tantissimi supporter della squadra e dai numerosi turisti, per la maggoior parte stranieri, che assistono divertiti. In piazza Dante ...I sostenitori del, rispondendo anche all'appello delle Curve, hanno portato sciarpe e ... Tantissimi sostenitori stanno raggiungendo lo stadio con mezzi pubblici, la linea 1 dellaè ...Gli ultras deladerendo anche alla decisione del Comune di pedonalizzare buona parte della ... Da lìdiretta allo stadio. L'altro della curva A che parte da piazza Dante fino a ...

Festa scudetto Napoli, trasporti: metro no-stop per la notte Napolike.it

Napoli, 30 aprile 2023 - Tutto pronto a Napoli per il pomeriggio che potrebbe sancire la matematica conquista del terzo scudetto. La città si è svegliata in un clima di trepidante attesa, tra striscio ...La città si è svegliata in un clima di trepidante attesa, tra striscioni e bandiere azzurre esposte ormai da più di un mese nelle strade di tutti i quartieri ...