Meteo ROMA Le previsioni di Lunedì 1 Maggio 2023

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Ile le temperature:per– Leper la capitale italiana non sono delle migliori per il giorno del lavoro. Secondo il previsore Medio Tirreno, il cielo disarà molto nuvoloso o coperto durante tutta la giornata di, con la possibilità di piogge deboli e qualche rovescio o temporale in serata. Sulla città sono previsti 4mm di pioggia e le temperature massime toccheranno i 21°C, mentre le minime saranno di 15°C. Il termometro segnerà uno zero termico a 2783m e i venti saranno moderati provenienti da Nord-Nordest sia al mattino che al pomeriggio. La situazione non è molto diversa nelle zone limitrofe della ...