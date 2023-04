Meteo 1° maggio e oltre | per Giuliacci le previsioni non lasciano scampo

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 aprile 2023)primo, in arrivo una settimana piovosa. Secondo quanto riportato dagli esperti delrologo Mariosul proprio sito.it, lunedì 1sarà una giornata caratterizzata dal maltempo. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che le regionirmente colpite saranno quelle settentrionali, in particolare: Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia occidentale. Dopo una lunga siccità, finalmente la Penisola vivrà un'intera settimana di rovesci su tutto il territorio. Martedì 2in base alledovrebbe essere una giornata di transizione per il Nord-Ovest, ma di abbondanti piogge per il Centro ed una parte del Sud Italia. Pioverà con una certa frequenza anche nei giorni ...