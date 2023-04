Meret | «C’è rammarico | volevamo festeggiare davanti ai tifosi e alle nostre famiglie»

(Di domenica 30 aprile 2023) Ai microfoni di Dazn, nel post partita di Napoli-Salernitana, il portiere del Napoli, Alex. «C’è sicuramenteai, oggi allo stadio si respirava un’aria diversa, peccato perché eravamo andati in vantaggio nonostante loro si chiudessero molto, poi per una disattenzione su una grande giocata del loro attaccante abbiamo subito gol, però l’atteggiamento è stato giusto ci manca ancora un piccolo passo per l’obiettivo».parla del clima che si respira in città e dell’affetto mostrato daianche oggi allo stadio Diego Armando Maradona, che ha incitato la squadra per tutta la durata della partita e ha festeggiato anche dopo, ...

Faccio i complimenti a tifosi, al presidente e all'allenatore e anche ache per tanti aspetti come tipo di portiere che mi somiglia. Andiamo avanti con la consapevolezza che il popolo granata è ...Il Napoli ha dimostrato di essere la più forte di tutte, vincerà lo scudetto, non lo ha fatto oggi, ma faccio i complimenti a tutti, allenatore, presidente e ci tengo a farli anche ache come ...Commenta per primo Napoli - Salernitana 1 - 1 Napoli:6 : pochi squilli dalle sue parti e non si fa trovare impreparato. Il gol di Dia si infila tra tante maglie avversarie sul palo lontano. Di Lorenzo 6 : spesso nel vivo dell'azione nel primo ...