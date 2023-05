Mercedes-Benz - Classe C | splendida trentenne - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 30 aprile 2023) Non era facile, per la "prima"C, ripetere il successo della 190, una delle più celebri creazioni di Bruno Sacco. Pur mantenendo forme classiche, ma evolute, la berlina della serie W202 si è rivelata un modello azzeccato, con il tipico aplomb della Stella e una gamma di versioni e motorizzazioni per tutti i gusti, dai più tradizionali motori aina ai più potenti sei cilindri in linea e V8 delle versioni AMG. Senza dimenticare, ovviamente, i sovralimentati Kompressor e i CDI a gasolio con tecnologia common rail. Oggi, la W202 è una delle esponenti della Stella che i clienti ricordano con maggiore affetto: ecco perché ripercorriamo la storia e le caratteristiche del modello che ha dato il via, 30 anni, fa alla fortunata tradizione delleC.