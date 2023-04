Mercato Milan – Rinnovo Leao | svolta nel giro di un paio di giorni? Le ultime

Nei giorni scorsi si è parlato poi di un interesse anche da parte delnei suo confronti: da ... sono molti i rumors diche vedono protagonisti i due club... Leggi anche Napoli scudetto, ...... mentre Matteo Politano - al centro di numerose voci dilo scorso anno - vedrà scadere il ...dell'Inter reduce dal successo sulla Lazio e rientrata quindi al quarto posto insieme a Roma e. ...Il noto agente ha parlato a Relevo di diversi temi di, confermando tra l'altro l'interesse delper Zaniolo a gennaio. Per quanto riguarda Morata , invece, Busiello ha smentito ogni voce.

Mercato Milan / “E’ fatta: colpo chiuso”. Il prossimo arriva dal Liverpool | News Il Milanista

Aggiornamenti di calciomercato relativi all'affare Kessie. Il centrocampista è pronto a tornare in Serie A la prossima stagione, ecco dove può andare ...Uno dei giocatori che ha fatto meglio in Serie A è stato già accostato al Napoli per il futuro, ma in realtà sembra un obiettivo del Milan ...