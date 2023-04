Meloni convince i fondi speculativi Stop alle scommesse contro i titoli di Stato italiani

Leggi su formiche

(Di domenica 30 aprile 2023) Gli hedge fund smettono di scommetteredi, con le vendite allo scoperto che diminuiscono grazie al calo del prezzo del gas eminori turbolenze politiche nel nostro Paese rispettoiniziali attese dei mercati. Lo scrive il Financial Times, sottolineando come lei Btp nell’ultimo anno siano di fatto crollate. DUBBI FUGATI Il valore complessivo deiobbligazionariin mano agli investitori che scommettevano in un calo, si spiega, è caduto del 40% nell’ultimo mese, scrive il quotidiano finanziario citando i dati di S&P Global Market Intelligence. Dunque, un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando le vendite allo scoperto si erano ...