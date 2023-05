Meloni convince i fondi speculativi Stop alle scommesse contro i titoli di Stato italiani

A Torino un fantoccio con le sembianze di Giorgiacon il braccio alzato nel saluto fascista (nella foto), un altro che raffigura Ignazio La Russa con un manganello in pugno e altri ancora con ...ViSpero di sì. Ma soprattutto spero che vi convincano i contenuti, perché è su quello ... Cosa chiederebbe a"Quante ore riesci a dormire di notte, Giorgia Ho l'impressione che la ...... "Oggi in Italia quasi una persona su dieci è povera e davanti a questo il governoha come ... Mimeno infilare in questo dibattito la questione dell'aumento lineare della spesa militare ...

Meloni convince i fondi speculativi. Stop alle scommesse contro i ... Formiche.net

La scelta di non fare una conferenza stampa, dopo le accuse dei sindacati di «voler oscurare» la loro festa. Ma diffonde un video per rivendicare le norme ...Più di due ore di conclave a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati non bastano ancora per il disgelo. Ma aprono una prima incrinatura nell’unità delle sigle. Al ritorno ...