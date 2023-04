Meloni contro Landini | ‘Se lavorare il 1° Maggio è diseducativo | rinunci a Concertone’

Il leader della Uil, Pier Paolo Bombardieri, dopo la replica della premier Giorgiaa Maurizio Landini, conferma la lineala scelta del Governo di riunire il Consiglio dei Ministri il ......di non fare finta di nulla davanti a chi crede di poter stare nel nostro paese andandole ... Ha commentato l'accaduto il senatore del Pd, Marco: 'Ieri sera in Sardegna si è registrato l'......Salvini con Rixi a Genova redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Partita raccolta firme per referenduminvio armi in Ucraina FdI Liguria: attacco del Fatto ad Ariannaè ...

Furio Colombo contro Giorgia Meloni: "Ci raccontava di essere madre e cristiana, invece è capace di atti di cattiveria e sadismo" La7

La premier replica alle parole del leader della Cgil: bel segnale il consiglio dei ministri convocato in un giorno di festa ...«Incomprensibili le parole del segretario della Cigl Maurizio Landini sul Consiglio dei ministri convocato il primo maggio per varare provvedimenti ...