Meloni contro Landini | Se il Cdm l' 1 maggio non va bene allora non si fa neanche il Concertone

Giorgiarisponde a Landini sulla polemica legata al Primo maggio: "In tanti lavorano. Se è diseducativo allora il concertone andrebbe fatto in un altro ...Saranno di nuovo in piazza il 1° maggio, come i francesi, ma questa volta per manifestareil governo di Giorgiae difendere i lavoratori italiani. Journalist Julie Van OsselDopo la replica della premieral segretario Cgil Landini, Bombardieri conferma la lineala scelta del governo di riunire il Consiglio dei ministri il 1° maggio. "Nel metodo c'è un ...

Furio Colombo contro Giorgia Meloni: "Ci raccontava di essere madre e cristiana, invece è capace di atti di cattiveria e sadismo" La7

Saranno di nuovo in piazza il 1° maggio, come i francesi, ma questa volta per manifestare contro il governo di Giorgia Meloni e difendere i lavoratori italiani.Le dichiarazioni di Maurizio Landini hanno provocato una risposta ufficiale di Giorgia Meloni. Il segretario generale della Cgil aveva criticato la scelta del governo Meloni di fissare il Consiglio ...