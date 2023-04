Meloni attacca Landini | “Se pensa che lavorare il Primo maggio sia diseducativo | annulli il Concertone”

(Di domenica 30 aprile 2023) A poche ore dall’incontro con i sindacati, Giorgiahato Maurizio. Per la premier il segretario della Cgil ha pronunciato parole “incomprensibili” sul Consiglio dei ministri convocato ilper varare provvedimenti sul lavoro.nel corso della giornata di ieri, 29 aprile, ha definito “una follia” la stretta sul Reddito di cittadinanza prevista nel provvedimento che dovrà essere varato domani, 1. Nel testo del decreto lavoro è infatti previsto l’assegno di inclusione per le famiglie “non occupabili” – ovvero con minori, disabilità e anziani – ma è anche disposto un taglio per gli altri e la sostituzione con una indennità da 350 euro che verrà versata solo in abbinata con la frequentazione di un corso di formazione. Un taglio ...

