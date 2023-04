Meloni attacca i sindacati | ' Se siete contrari al lavoro il Primo Maggio rinunciate al Concertone'

ha rispolverato il desueto termine di 'triplice' che ha avuto una connotazione negativa ultimamente ed era diventato espressione delle staranzzi di Grillo che accusa la 'triplice' di essere ...di Giovanna Di Rosa Si prende un bel rischiopresidente del Consiglio,Landini per attaccare il 1° maggio per attaccare il Concertone per attaccare tutto quanto odora di dissidenza e scivola sempre più verso Budapest. Pessimo ...A poche ore dall'incontro con i sindacati convocato alle 19 a Palazzo Chigi, GiorgiaMaurizio Landini . Per la premier il segretario della Cgil ha pronunciato parole "incomprensibili" sul Consiglio dei ministri convocato il Primo maggio per varare provvedimenti sul ...

Meloni attacca Landini a poche ore dall'incontro: "Ci rispetti, se pensa che lavorare il Primo maggio sia dis… la Repubblica

Giorgia Meloni attacca i sindacati che hanno criticato la scelta del governo di estrema destra di convocare un consiglio di ministri il Primo Maggio ...Il segretario della Cgil attacca il governo per aver convocato il Consiglio dei ministri il primo maggio, Meloni replica: “Se Landini pensa ...