Meloni ai sindacati | mano tesa sul lavoro Landini contro il Cdm del primo maggio | il premier | «Voi fate il Concertone»

(Di domenica 30 aprile 2023) Più di due ore di conclave a Palazzo Chigi tra il governo e inon bastano ancora per il disgelo. Ma aprono una prima incrinatura nell?unità delle sigle. Al ritorno dal...

AGI/Vista - Le immagini dell'incontro di Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia, una rappresentanza del Governo, e i segretari generali delle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.attacca Landini: "Ci rispetti" Cervelli in fuga, la proposta di legge di FdI La strategia diper spaccare iDecreto del 1 Maggio, una beffa per i lavoratori L'idea di fondo ...... ma anche la protesta di domani deirispetto alle misure sul lavoro che questo governo ...andato in scena il botta e risposta tra il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e. '...

Arrivano le misure sul lavoro, scontro Meloni-sindacati Agenzia ANSA

Ecco la bozza del decreto lavoro, che Giorgia Meloni ha illustrato ieri sera ai sindacati (Cgil, Cisl e Uil) durante un incontro burrascoso. Ma dal quale la premier ha tratto la netta volontà di ...Le considerazioni dei sindacati dopo l'incontro col governo vanno in direzioni opposte e evidenziano l'ennesima spaccatura ...