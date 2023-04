Meloni ai sindacati | “La nostra priorità è alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro”

Per l'esecutivo sono presenti la premier Giorgia, il ministro dell'Economia Giancarlo ... Ci aspettiamo una risposta positiva dei, così come delle associazioni delle imprese", afferma ...E' in corso a palazzo Chigi il vertice frae governo sul decreto Lavoro che il governo si appresta a varare domani nel corso della ... oltre al presidente del Consiglio, Giorgia, il ......da qui alla fine della legislatura in modo che tutti possano dire che la propria condizioni economica è migliorata da quando a capo dell'esecutivo c'è Giorgia. Mi aspetto che anche i...

Decreto lavoro, tetto fringe benifit a 3mila euro. A breve vertice Meloni-sindacati Il Sole 24 ORE

Prima del vertice, la premier replica dura ai leader di Cgil e Uil: "Se non si può lavorare, annullare l'evento musicale". Ma durante il ...Landini saluta i cronisti, 'lavorate la domenica sotto la pioggia'. Bombardieri si presenta con una lavoratrice 'precaria da sette anni'. Per l'assegno di inclusione 5,4 miliardi nel 2024 (ANSA) ...