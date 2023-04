Meloni a Landini sul Cdm di domani | «Parole incomprensibili Se diseducativo lavorare | niente Concertone»

E vorrei ricordare al segretarioche il primo maggio ci sono molte persone che lavorano, ... Così la premier Giorgiacommentando le critiche del leader della Cgil.Sepensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora il concerto la ... Così il premier Giorgiain una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi.ha rispolverato ...Giorgiaimpartisce un'altra seria lezione dialettica ai sindacati. Alla vigilia del Consiglio dei ... il presidente del Consiglio ha risposto a tono al leader della Cgil, Maurizio, il ...

Meloni a Landini: “Incomprensibile la critica sul cdm” Il Fatto Quotidiano

Il confronto Governo Sindacati per Landini non è un appuntamento di riguardo. Non si fa in questo modo secondo il segretario della Cisl. Non si poteva organizzare a poche ore dal Cdm che si riunirà il ...Il piatto forte sarà il decreto Lavoro, con un intervento sui contratti a tempo determinato e uno sconto sulle tasse per i redditi da lavoro medio-bassi. Ma il menu prevede anche una ...