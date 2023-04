Meloni a Landini sul Cdm di domani | «Parole incomprensibili Se diseducativo lavorare | niente Concertone» Vertice governo-sindacati

attacca: "Ci rispetti" Cervelli in fuga, la proposta di legge di FdI La strategia diper spaccare i sindacati Decreto del 1 Maggio, una beffa per i lavoratori L'idea di fondo ...... la cena a casa Baglioni Poco prima era andato in scena il botta e risposta tra il segretario generale della Cgil Maurizio. 'Considero un atto un po' di arroganza e di offesa nei ...Il leader della Uil, Pier Paolo Bombardieri, dopo la replica della premier Giorgiaa Maurizio, conferma la linea contro la scelta del Governo di riunire il Consiglio dei Ministri il ...

Meloni a Landini: “Incomprensibile la critica sul cdm” Il Fatto Quotidiano

Giorgia Meloni ha incontrato i sindacati in vista del Consiglio dei ministri sul dl Lavoro in programma il primo maggio. "Prenderemo provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un gior ...È durato oltre due ore il confronto a Palazzo Chigi tra il governo e sindacati sul nuovo decreto lavoro . L’incontro si è svolto alla vigilia del ...